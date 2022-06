Parma, il nuovo allenatore è Pecchia. Primo giorno a Collecchio

PARMA- Fabio Pecchia è il nuovo allenatore del Parma. Dopo l'annuncio di ieri sera del presidente Kyle Krause, oggi Pecchia si è recato al campo di allenamento degli emiliani dove ha incontrato alcuni dirigenti tra i quali il ds Mauro Pederzoli, come testimonia un video pubblicato sul profilo twitter del club. Nato a Formia, 48 anni, in carriera ha allenato Foggia, Gubbio, Latina, Hellas Verona (promozione in A nel 2016-17), Avispa Fukuoka (Giappone), Juventus Under 23 (vittoria nella Coppa Italia di Serie C) e Cremonese (promozione in A nel 2021-22). E' stato vice allenatore a Napoli, Real Madrid e Newcastle United.