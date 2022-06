Calciomercato Parma, Delprato a titolo definitivo dall'Atalanta

PARMA - Tramite una nota apparsa sul proprio sito web, il Parma ha annunciato "di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisto delle prestazioni sportive di Enrico Delprato". Il difensore classe 1999, nato a Bergamo, prosegue la nota, "è stato il terzo miglior calciatore per numero di presenze da titolare nell’ultima stagione e si è sempre distinto per coraggio, abnegazione e spirito di sacrificio. In ogni partita, in ogni istante. Oggi Enrico vestirà la maglia Crociata, quella maglia che il Club e lui stesso hanno voluto fortemente: la maglia del Parma Calcio 1913! Bentornato, Enrico".