Parma, bimbo scippato della maglia di Oosterwolde: si attiva la Lega B

ROMA - Era stato "scippato" della maglietta di Oosterwolde, ora l'ha riavuta con gli interessi: il piccolo Stefano, qualche giornata fa, aveva raccolto la casacca che il difensore del Parma aveva lanciato sulle tribune del Tardini, salvo poi vedersela sottrarre da un attempato tifoso. La società a quel punto si è attivata immediatamente e il calciatore olandese aveva consegnato una nuova maglia a Stefano, 8 anni, corredata dagli autografi di tutti i giocatori e dei tecnici del Parma. In seguito, anche una nuova iniziativa, stavolta da parte della Lega di Serie B, con a capo il presidente Balata: quest'ultimo ha voluto incotnrare Stefano assieme al padre Daniele e al fratello Edoardo. Per il piccolo Stefano, durante la visita al Tardino, l'omaggio del pallone ufficiale della Serie BKT, per il fratello Edoardo uno zaino Kappa, sponsor tecnico del campionato cadetto.