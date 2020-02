Sassuolo, De Zerbi: "Ci è riuscito tutto. Fonseca una fortuna per il calcio italiano"

REGGIO EMILIA - "Oggi tutto ci è venuto bene: quando rubiamo palla e c’è spazio si va subito avanti. Siamo stati bravi anche in fase difensiva, con applicazione e attenzione e abbiamo fatto tutto bene". Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il successo con la Roma: "Rispettiamo moltissimo la Roma: e aver trovato un allenatore come Fonseca è una fortuna per tutto il calcio italiano. Già dopo la gara d'andata avevo detto che avevamo giocato bene, facendo quasi sempre noi la gara, perdendo palloni che la Roma ha trasformato in gol: quello che abbiamo fatto noi a loro oggi. Abbiamo fatto una fase difensiva più attenta e feroce e i risultati si vedono. Sono appena uscito dagli spogliatoi e ho detto che con la Spal domenica dobbiamo dimostrare una volta per tutte chi siamo. Siamo così altalenanti per dei motivi, siamo un gruppo giovane, qui non abbiamo molte pressioni. Molti si concentrano più a costruire e a volte dimenticano che la palla la hanno anche gli altri. Se tutti quanti alziamo le richieste verso noi stessi questa squadra non ha limiti. Boga, Locatelli e Berardi? Non mi chiedete il migliore, sono tutti uguali come figli. Hanno solo caratteri diversi. La facilità di trovare il gol non è casuale, bisogna migliorare quelli presi. La Roma è partita forte, ma ha segnato su angolo e poi su un'uscita sbagliata e un fallo di mano".

Dzeko fa 100 ma non basta: la Roma crolla contro il Sassuolo