Sassuolo, Magnanelli pronto al rientro

SASSUOLO - Pronto al rientro da titolare. Fa strano vedere Magnanelli partire dalla panchina per scelta tecnica ormai da quasi due mesi, ecco perchè suscitava qualcosa l'idea di ritrovarlo a Bergamo contro l'Atalanta, prima dello stop per l'emergenza coronavirus, complice l'infortunio alla caviglia di Obiang che ieri pomeriggio, alla ripresa, è poi tornato in gruppo. Il capitano si candida per ritrovare il posto domenica prossima contro il Brescia al Mapei Stadium. Ha pagato più lui di tutti la disfatta di Udine, quel 3-0 il 12 gennaio in Friuli che a De Zerbi è rimasto sul groppone.

Qualche apparizione

La leadership del "Puma" è morale prima che materiale, rappresenta la storia di Sassuolo. Si è fatta avanti la convinzione che ci fosse stata una bocciatura dopo Udine, poi è stato lo stesso De Zerbi a [...]

