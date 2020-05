Sassuolo, De Zerbi ha deciso: si riparte da Locatelli

SASSUOLO - De Zerbi e Locatelli, il nuovo Sassuolo ripartirà da loro. Il destino dei due è strettamente collegato, perché con la firma del tecnico bresciano un paletto sarà la conferma del ventiduenne centrocampista che è diventato sempre più centrale nel progetto neroverde. Ci saranno due passaggi obbligati, a cominciare dalla firma di De Zerbi che potrebbe accordarsi per un contratto biennale e opzione per il terzo. Di cifre non si è mai parlato, ma dovrebbe ottenere un aumento rispetto al milione di euro attorno a cui si aggirerebbe l'ingaggio attuale. L'ad Carnevali ha deciso di andare avanti sulla strada intrapresa e sa che De Zerbi passerà al setaccio l'attuale organico. Se per Berardi non sembrano esserci molti dubbi sul proseguimento del rapporto, c'è la consapevolezza che trattenere Boga sarà pressoché impossibile, sia per il diritto di ricompra che può esercitare il Chelsea sia per i diffusi corteggiamenti. L'assalto ci sarà anche per Locatelli e su questo De Zerbi però non sarà disposto a cedere. Manuel ha collezionato fin qui 19 presenze dopo le 29 con 2 gol nella passata stagione. La considerazione nei suoi confronti è lievitata. Così l'allenatore a metà gennaio: "Un giocatore unico. Mi fa piacere che Mancini lo apprezzi e glielo consiglio". Un mese fa un altro passaggio eloquente: "Per me è da grande squadra, pur se in Italia non si dà il tempo di sbagliare. Da noi la politica di far crescere i giovani si può fare, altrove non so".