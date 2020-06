Sassuolo, De Zerbi: "Pari che soddisfa. Caputo? Per noi è un lusso"

MILANO - "Sono soddisfatto, l'Inter è una delle squadre migliori del campionato e venire qui a fare una gara con questa personalità e qualità è un gran motivo d'orgoglio". Così Roberto De Zerbi, a Dazn, dopo l'ottimo pareggio in casa dei nerazzurri. "Certo è che abbiamo sbavature da toglierci il prima possibile - ha proseguito il tecnico del Sassuolo - tre giorni fa l'Atalanta e oggi l'Inter: dobbiamo sempre andare a prenderci quello che dice il campo e non quello che è sulla carta. Sono cose non allenabili che partono dalla testa, noi ci perdiamo in unbicchierd'acqua, ma a me non va di stare fermo e dobbiamo chiedere a noi stessi che tipo di step vogliamo fare. Quindi dobbiamo eliminare questi blackout mentali singoli, a partire da me e dal mio staff. Perchè se diventiamo forti anche a livello di testa di punti ne facciamo molti, molti, molti di più. Poca concretezza sotto porta? Sì questo è migliorabile, ma se è un errore tecnico ci vuole anche tempo, ma se si tratta di superficialità o mancanza di convinzione, quello è un aspetto mentale che noi possiamo instradare nella giusta direzione".

"Caputo? Per noi è un lusso, può arrivare a 20 gol"

Su Caputo, bomber della squadra neroverde: "Mi ritengo un privilegiato ad avere Ciccio (Caputo, ndr) l'ho corteggiato tanto e tanti anni anche quando ero in altre squadre, secondo me ha fatto un po' meno rispetto alle sue qualità e spero che si riprenda tutto con gli interessi. Vuole arrivare a 20 gol e sono nelle sue corde, ma ci fa giocar bene e fa uscire la palla, viene a fare il trequartista quando serve... per noi è un lusso. Ma ho una squadra piena di giocatori di qualità" ha concluso De Zerbi.