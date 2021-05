Sassuolo verso la Lazio, differenziato per Raspadori

SASSUOLO - Seduta pomeridiana di allenamento per il Sassuolo, in vista della gara dell'ultima giornata di campionato, contro la Lazio. Al Mapei Football Center la squadra ha svolto riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tattiche e partitella su campo ridotto. A parte Francesco Magnanelli, lavoro differenziato anche per Giacomo Raspadori a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra accusato in occasione di Parma-Sassuolo. Per la giornata di domani in programma una nuova seduta pomeridiana di allenamento, a porte chiuse.