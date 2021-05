De Zerbi: "Il Sassuolo avrebbe meritato di andare in Europa"

REGGIO EMILIA - "Non sono deluso, ma avremmo meritato l'accesso in Conference League per il campionato che abbiamo fatto. Non che la Roma non lo abbia meritato, ma abbiamo dato tutto e restiamo fuori per due reti non fatte". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Sky, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi dopo la vittoria con la Lazio che non è bastata a chiudere l'avventura dell'allenatore in neroverde con la conquista dell'Europa: "Al di là di questo il dispiacere è perché ci separiamo: oggi era l'ultimo giorno. Questo è l'apice della delusione. Lo Shakhtar? Sì, potrei andare lì: ci dobbiamo vedere per concludere le cose. Ancora non è fatto nulla e stasera mi piacerebbe parlare del mio Sassuolo. L'ho sempre detto, quello che cercavo era di poter esser messo nelle condizioni di esprimere le mie capacità. Non so se tante o poche, ma qualcosa ho fatto. Non cerco chissà che squadre o che campionati semplicemente una squadra che abbia fiducia nelle mie qualità. Servono le condizioni giuste, avere la possibilità come l'ho avuto al Sassuolo. L'addio con il Sassuolo? Vado via perché penso che non si possa fare di più".