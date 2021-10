Sassuolo, Dionisi: "Su Handanovic il Var doveva intervenire"

REGGIO EMILIA - "Il secondo tempo doveva essere giocato in modo diverso: l'episodio di Handanovic lo abbiamo visto tutti": Alessio Dionisi è visibilmente contrariato per il rosso non estratto nei confronti del portiere nerazzurro, episodio che avrebbe fatto svoltare il match che vedeva, fino a quel momento, il Sassuolo in vantaggio sull'Inter. Le cose sono andate diversamente e questo, ovviamente, lascia tanto amaro nella bocca del tecnico neroverde: "C'è rammarico per il risultato - spiega ancora il tecnico ai microfoni di Dazn - e rabbia per gli episodi. Però anche questi fanno parte della partita e dobbiamo accettarli. La decisione va accettata, anche se il Var c'è e doveva intervenire. Ma va bene così, sbagliano i giocatori, sbagliano gli allenatori, sbagliano anche gli arbitri: lo dobbiamo accettare, è un episodio che ha condizionato tanto la gara ma è andata così". Anche se a Dionisi non possono bastare gli ennesimi complimenti per una gran partita giocata dal suo Sassuolo, il tecnico mostra di apprezzare le lodi al suo lavoro: "Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo fatto - sottolinea - ma non sono felice del risultato. Abbiamo preso due gol per nostro demerito, ma anche per merito dell’Inter. Credo sia stata una bella partita, abbiamo messo in campo una prestazione importante: avrei firmato solo per la vittoria se mi avessero detto che tipo di partita avremmo fatto. Peccato sia finita così perché abbiamo osato, però i valori tecnici, fisici e i sostituti che ha potuto sfruttare l'Inter hanno cambiato la partita. Faccio i complimenti ai miei giocatori ma le prestazioni non ci possono più bastare".