Sassuolo, Dionisi tris da record

SASSUOLO - Dionisi è nella storia. Il tecnico del Sassuolo, esordiente in A, ha infatti sgambettato in stagione Juve, Milan e Inter nel proprio stadio. Proprio così, niente di più vero. Roba da primati che negli annali del calcio potrebbero durare parecchio. Juve-Sassuolo il 27 ottobre 2021 finì 1-2, gol di Frattesi e Lopez, Milan-Sassuolo 1-3 il 28 novembre 2021 finì 1-3 in rimonta dopo il vantaggio di Romagnoli e la replica neroverde tra Scamacca, l'autorete di Kjaer e Berardi. Inter-Sassuolo 0-2 è storia di domenica scorsa con Raspadori e Scamacca giustizieri. Un'impresa questo Grande Slam lontana 66 anni nella storia della Serie A. Prima di Dionisi, c'erano riusciti soltanto Fulvio Bernardini con la Fiorentina nel 1955-1956, Luigi Ferrero con il Grande Torino nel 1946-1947 e in quella stessa stagione Pietro Spinato con il Vicenza. Solo quattro squadre e quattro allenatori possono vantarsi di aver sbancato il tempio delle tre squadre più titolate d'Italia. Il tecnico toscano, non avrebbe neppure immaginato di riuscire a tirar fuori in casa di quelle tre la bellezza di 9 punti, che rappresentano una spina dorsale dei 33 in classifica e valgono l'undicesimo posto.