Sassuolo, Dionisi: "Venezia? Sfida determinante per il nostro campionato"

SASSUOLO - Vigilia di Venezia-Sassuolo, le parole pre-partita di Alessio Dionisi tecnico neroverde, ed ex della sfida. “Venezia, è la partita per dimostrare se siamo cresciuti, o invece siamo ancora schiavi dei nostri difetti, che sono quelli di trovare grandissime motivazioni nelle partite di cartello e un meno in quelle determinanti. Per me sarà una partita determinante per il nostro campionato: ci siamo messi alle spalle qualche squadra e veniamo da un trend positivo. L’ambizione è quella di continuare. Per caratteristiche, a mio avviso, il Venezia è la squadra perfetta per metterci in difficoltà: hanno forza, velocità e intensità. E’ una squadra molto verticale. Non vincono in casa da un po’, ma hanno vinto a Torino due partite fa. Sappiamo che per loro domenica sarà una partita importante. Ci vorrà la testa giusta. Defrel? Non si allena più a parte e l'ho ritrovato carico, motivato e col sorriso".