SASSUOLO - Ripresa dei lavori in casa Sassuolo: i neroverdi, al Mapei Football Center hanno ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno, contro la Lazio, alla ripresa del campionato sabato 2. Il programma della seduta ha previsto riscaldamento, esercitazioni tecniche e lavoro metabolico intervallato a partitelle su campo ridotto. Assenti i nazionali, lavoro differenziato per Djuricic, Traore e Rogerio. Per la giornata di domani il programma prevede una seduta pomeridiana.