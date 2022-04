Dionisi: "Doveva vincere il Sassuolo, ha vinto la Juve"

REGGIO EMILIA - "I ragazzi eramo amareggiati all'intervallo per il pareggio, e lo erano anche alla fine. Meritava di vincere una squadra, ha vinto l'altra. La Juve è stata brava a capitalizzare, all'intervallo non meritavamo di pareggiare e abbiamo fatto molto bene nella ripresa". Lo ha dichiarato il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ai microfoni di Sky dopo la gara con la Juventus: "Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, la Juve ha difeso bassa, nel fatto che noi abbiamo concluso poco ci sono loro meriti. Ora bisogna chiudere bene il campionato: volevamo risultato e prestazione, c'è stata questa, non il risultato. L'anno prossimo poi spero che restino più giocatori possibile. Oggi ce la siamo giocata chiudeno la Juve nella sue metà campo, abbiamo qualità nei singoli, ma giochiamo con quattro attaccante per cui ci prendiamo dei rischi: siamo disposti a correrli, abbiamo qualità in avanti e cerchiamo di sfruttarla. Se qualcuno andrà via per andare in una squadra più forte sarà un premio anche per noi e arriverà qualcun altro. Lo scorso anno sono partiti quattro titolari come Marlon, Boga, Locatelli e Caputo e chi li ha sostituiti ha fatto molto bene. Andremo avanti con chi resta e con chi arriverà. Voglio ribadire che oggi è stato un peccato chiudere il primo tempo in pareggio e mi fermo qui perché non voglio andare oltre. Noi giochiamo sempre per giocare e vincere, la Juve ha mostrato le sue qualità. Mettiamo partite nelle gambe per essere più lucidi negli episodi. facciamo esperienza", ha concluso.