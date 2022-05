Dionisi: "Sassuolo, rialzati. Contro l'Udinese per il riscatto"

SASSUOLO - Dopo il pesantissimo ko in casa del Napoli, il Sassuolo, domani, è pronto a sfidare l'Udinese tra le mura amiche. Queste le parole della vigilia del tecnico neroverde, Alessio Dionisi. "Mi auguro che i ragazzi vogliano subito riscattarsi, dopo il ko di Napoli. Veniamo da un buon percorso ma ci si ricorda sempre del finale e noi vogliamo fare bene nel finale. Il ko di Napoli è stato un incidente inaspettato, se devo essere sincero, perché la squadra aveva un ottimo atteggiamento dopo la gara con la Juve, poi vuoi per gli episodi, vuoi pure per il nostro atteggiamento, la conseguenza è stata quella che sappiamo. Ma non voglio più parlarne e lasciarci alle spalle questo incidente. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere e ho spostato l'obiettivo per cercare di stimolare la squadra a raschiare dal badile delle motivazioni. Non accetto chi dice che non abbiamo motivazioni perché abbiamo raggiunto una buona classifica. Abbiamo valorizzato i giovani, abbiamo fatto tanto, non lo accetto. Abbiamo ancora gare da giocare. All'andata con l'Udinese abbiamo perso e questo già basta per avere la voglia di riscatto".