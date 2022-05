Sassuolo, amichevole a Fusignano sotto gli occhi di Sacchi

FUSIGNANO - E’ terminata in festa, la quarta amichevole di fine stagione tra Sassuolo e Real Fusignano, club romagnolo, che milita in Prima Categoria. Dopo gli appuntamenti del 2015, del 2017 e del 2019, il tradizionale appuntamento di fine campionato si è giocato quest'oggi. Sul campo è finita 14-0, sotto gli occhi di Arrigo Sacchi (fusignanese doc), in tribuna al fianco di Giovanni Carnevali. Tornando al campo, in evidenza Raspadori con cinque gol, Scamacca e Frattesi con una doppietta. Da ricordare, che l'intero ricavato della vendita dei biglietti, verrà investito nel settore giovanile del Fusignano.