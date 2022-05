Sassuolo, Dionisi: "Pronti per affrontare un Bologna esperto e motivato"

SASSUOLO - Alessio Dionisi tecnico del Sassuolo , ha parlato alla vigilia della sfida contro il Bologna . Ecco le sue parole: "Contro l' Udinese prendo la prestazione che è stata all'altezza , il risultato invece no, non mi è piaciuto. Il morale della squadra è buono, ora obbiamo cercare di attingere a tutte le motivazioni possibili e avere interrotto la striscia negativa ci ha dato una spinta dal punto di vista morale".

Dionisi: "Bologna più esperto di noi e in salute"

"Affrontiamo una squadra esperta, che ha forse qualcosina in più di noi in campo e dovremo essere bravi a replicare alle loro qualità con le nostre. Il Bologna è stato sempre una squadra ostica per il Sassuolo, sul perché non saprei, ma posso parlare della gara d'andata dove c'è stato un bel po' di rammarico per l'ultima partita del 2021 e proprio per questo vorremmo rifarci. Domani ovviamente sarà una gara diversa. Il Bologna viene da un periodo positivo, noi non abbiamo avuto la stessa continuità nell'ultimo periodo. Si affronteranno due squadre che arrivano a un derby e sono molto vicine in classifica".

Dionisi: "Servono ritmi alti per tutta la partita"

"Il Bologna per dati anagrafici sa gestire le partite, noi invece non ci ritroviamo e rischiamo di andare a giri bassi, anche a livello mentale oltre che tecnico. Non sarà semplice. Troveremo un ambiente motivato e carico, vuoi per l'allenatore, vuoi perché a Bologna ci saranno grandi aspettative su questa gara e quindi dovremo farci trovare pronti. Il caldo mi preoccupa? No, chiaramente influirà sui ritmi della partita".