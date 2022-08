Sassuolo, Dionisi: "Antiste e Laurientè? Qualcuno sarà ufficializzato presto"

SASSUOLO - Vigilia di Sassuolo-Milan , come consuetudine, Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi, è intervenuto in conferenza stampa. Le sue parole: "Giochiamo contro i Campioni d’Italia e questo per noi sarà molto stimolante. Tutte le partite sono diverse tra loro. Speriamo di interpretarla allo stesso modo della precedente, sapendo che potrebbe anche non bastare: nelle individualità hanno ovviamente qualcosa in più di noi, è una squadra che lotterà ai vertici fino alla fine. Sulla carta siamo sfavoriti, ma vogliamo cambiare il pronostico. Il Milan ci metterà in difficoltà come fa contro ogni avversario, ha acquisito consapevolezza dopo lo scudetto e ha pure nuovi giocatori di qualità in rosa. E’ normale che all’inizio le squadre siano in rodaggio ma il Milan ha già fatto vedere cose importanti”.

"Dare continuità alla prestazione di La Spezia"

"La prestazione in casa dello Spezia, per me è stata positiva, così come l’atteggiamento: dobbiamo dare continuità a questo. Ovviamente giochiamo anche per i risultati, ma sono convinto che migliorando le prestazioni si raggiungano risultati migliori. Possiamo migliorare negli inserimenti delle mezzali, nel gioco di squadra sfruttando di più le qualità delle mezzali e Pinamonti, che non è arrivato da tanto, può aggiungere molto”.

"Turnover? Non mi piace questa parola. Rimaniamo focalizzati sul Milan"

“Non sono passati tanti giorni dalla partita precedente ma dobbiamo fare di necessità virtù. Turnover? Non mi piace questa parola, perché chi gioca lo fa per merito e non perché cìè qualcuno stanco o perché c’è una partita successiva. Sicuramente dobbiamo dosare le forze. Ad oggi siamo focalizzati sul Milan e giocherà la migliore formazione per mettere in difficoltà il Milan".

"Pinamonti si sta inserendo bene, non carichiamolo di ulteriori responsabilità"

“Pinamonti fisicamente sta abbastanza bene, il suo inserimento in squadra procede. C'è bisogno di tempo per conoscere il singolo giocatore e il modo in cui e i tempi in cui ti da la palla, ma Andrea è intelligente, riconosce le situazioni ed ha doti individuali e grande disponibilità. Penso che non bisogna caricarlo di ulteriori responsabilità oltre a quelle che ha e continuerà a fare bene, come ha già fatto”.

"Alvarez e Thorstvedt domani titolari? Forse. Muldur perdita importante"

"Alvarez forse giocherà, ancora non so se dal 1' o a partita in corso. Agustin sta lavorando, è cresciuto tanto. E’ arrivato con le sue qualità, che sono importanti, ma è normale doversi ambientare. Giocando potrebbe trovare prima l’adattamento e sicuramente presto giocherà. Thorstvedt? Lui è entrato bene come anche Defrel. Poteva segnare ma è stato sfortunato. Chi entra cerca sempre di dare il massimo. Forse Thorstvedt può partire dall'inizio, in caso contrario giocherà qualcun altro bravo quanto lui ma con altre caratteristiche. Oggi pomeriggio ci alleniamo, domattina faremo qualcosa: le decisioni le rimando a domani”.

"Antiste e Laurientè? Speriamo qualcuno venga ufficializzato presto"

“Se ancora non è fatta non non parlo. Se so chi ci sarà domani allora parlo. Per non ha senso parlarne se arrivano dopodomani. Quello che so è che sicuramente arriverà qualcuno e spero che venga ufficializzato presto. Chi arriva da noi è ben accetto. Poi sarà lui a doversi ambientare ma lo metteremo nelle migliori condizioni per fare bene".