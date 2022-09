Sassuolo, Dionisi: "Laurientè titolare con la Cremonese". Poi la speranza su Berardi

SASSUOLO - Dopo il Milan, altro test importante per il Sassuolo che domani è ospite della neopromossa Cremonese. Sfida difficile per tanti motivi, il perchè lo spiega il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi. "La Cremonese è una squadra viva, siamo ancora alla quinta giornata. Giocano la loro seconda partita in casa, con il pubblico di casa, che riassapora la Serie A dopo tanto tempo. Credo che sono ingredienti, che da soli, bastano per dire che la partita sarà difficile. La Cremonese ha giocatori bravi, è organizzata. Esprimono un calcio diverso dal nostro, quindi domani si affronteranno due idee di calcio diverse, siamo solo all'inizio, in un orario particolare, chi vorrà di più, prenderà di più dalla partita. Dobbiamo rispettare la Cremonese, in campo ci vorrà la determinazione giusta. Dobbiamo essere motivati per fare di più sempre. Come sta la squadra? C'è un pò di stanchezza dopo Spezia e Milan, ma in generale la condizione è buona".