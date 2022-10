Sassuolo, Dionisi: "Erlic recuperato. Alvarez in crescita, potrebbe giocare"

SASSUOLO - Il Sassuolo riparte dal blitz di Torino avvenuto prima della sosta. Domani al Mapei Stadium Città del Tricolore arriva la Salernitana . Ecco le parole del tecnico neroverde Alessio Dionisi , nella consueta conferenza stampa della vigilia. "Il difficile arriva adesso, perchè confermarsi è sempre più difficile. Siamo in crescita e lo abbiamo dimostrato, ma dopo la sosta è sempre un punto interrogativo. Avrei preferito giocare, non solo per come è finita la partita a Torino, ma per come le stavamo interpretando, anche con l'Udinese lo abbiamo fatto, per tanti motivi avrei preferito giocare. Quindi, vogliamo dare continuità ma non sarà semplice, perchè troveremo una Salernitana che sta facendo bene e che rispetto alla scorsa stagione si è rinforzata. I nazionali? LI ho trovati bene, è stato importante per Ayhan e Obiang aver giocato, qualcuno ha giocato meno ma il livello è alto, fa parte delle Nazionali questo. Gli indisponibili? Erlic ha recuperato, sugli altri dobbiamo ancora attendere, stanno lavorando ma non saranno disponibili".

Dionisi: "Non siamo una squadra fisica, dobbiamo sfruttare le nostre qualità. La Salernitana ha un'idea di gioco diversa dal Torino"

"In primis dobbiamo pensare a noi stessi e cercare poi di limitare gli altri sfruttando le nostre qualità. Siamo una squadra non fisica e dobbiamo sfruttare le nostre qualità. Potremo sfruttare certe scelte fatte a Torino, o come no. La Salernitana su certi aspetti interpreta la gara come il Torino ma hanno un'idea di gioco diversa. D'Andrea titolare? Vediamo, sicuramente ha fatto bene. La sosta lo ha aiutato dopo una buona prestazione, ma si è allenato poco con noi, è stato l'ultimo a tornare, sicuramente sarà convocato".

Dionisi: "Alvarez sta crescendo. Forse gioca titolare. Rogerio e Kyriakopoulos? Sono soddisfatto di entrambi"

"Alvarez sta crescendo, lo ha dimostrato negli ultimi minuti in cui è entrato a Torino e lo aveva dimostrato, facendo anche un'altra giocata prima del gol. Sta crescendo, è importante per lui e per noi, potrebbe darsi che possa giocare titolare, forse tra un po' potrebbe giocare dall'inizio. Rogerio e Kyriakopoulos? Sta facendo bene, Kyria pure e si è adattato bene nel ruolo di esterno alto. Siamo una squadra atipica, abbiamo tre mancini di ruolo e un solo destro a disposizione, cerco di sfruttare le qualità che abbiamo. Rogerio sta dando delle garanzie, Kyria ha fatto bene, Marchizza troverà spazio e per il resto vediamo".

Dionisi: "Ferrieri? Non mi preoccupa, anzi è da stimolo per altre donne che si affacciano a questo mestiere"

"Ferrieri Caputi dirige l'incontro? È una bella cosa, a me non preoccupa. È stimolante per altre donne che si affacciano a questo mestiere, molto impegnativo, perché deve prendere decisioni in poco tempo, ora c'è il VAR che può aiutare, è una bella notizia e credo che le donne abbiano la personalità per gestire le partite e domani ".

Dionisi: "Maxime Lopez seguito dal Barcellona? Un oroglio per tutti. Pinamonti? Diverso da Scamacca, ora ci aspettiamo i gol da lui, ma dobbiamo servirlo meglio e di più"

"Il Barcellona segue Maxime Lopez? Sarebbe solo un orgoglio per tutti. Maxime ha dimostrato le sue qualità l'anno scorso e confido che possa fare ancora meglio quest'anno. Pinamonti? Sta facendo bene, ovvio che ci si aspettano i gol da lui. Dobbiamo servirlo di più, dobbiamo supportarlo meglio, deve solo continuare come credo in lui e in tutti. Scamacca aveva certe caratteristiche, Pinamonti ne ha altre, per certi aspetti sono simili e per altre no".