Sassuolo, ammenda di 3.000 euro a Berardi per tentata aggressione

ROMA - L'attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, è stato sanzionato con un'ammenda di 3.000 euro per la tentata aggressione ad un tifoso modenese dopo gli insulti ricevuti nel piazzale antistante lo stadio "Braglia" al termine del match Sassuolo-Modena, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia lo scorso 8 agosto. Ecco la nota ufficiale della FIGC: "A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Domenico Berardi è stato sanzionato con un'ammenda di 3.000 euro da devolvere all'associazione 'Polivalente San Vito A.S.D.R.C E. T.S. Domenico Berardi, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società U.S. SASSUOLO CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, al termine della gara MODENA vs SASSUOLO, disputata in data 08/08/2022 e valevole per il 1^ turno (tentaduesimi di finale) della COPPA ITALIAFRECCIAROSSA s.s. 2022/2023, e nel mentre si trovava nel piazzale antistante l’impianto sportivo teatro dell’evento (Stadio BRAGLIA di Modena) intento a raggiungere a piedi la propria autovettura per allontanarsi dallo stadio, tentato di aggredire fisicamente un tifoso della squadra ospitante (Modena) che al momento, unitamente ad altri supporters, aveva insultato pesantemente sia lui che la propria famiglia, non riuscendo nel proprio intento solo per il pronto intervento di un tesserato del MODENA e di alcuni addetti alla sicurezza ivi presenti che, dopo averlo raggiunto, lo fermavano e lo allontanavano di forza".