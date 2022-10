Sassuolo, Dionisi: "Berardi non recupera. Con l'Inter con equilibrio e umiltà"

SASSUOLO - Vigilia di Sassuolo-Inter . In casa neroverde, come consuetudine, ha parlato il tecnico Alessio Dionisi . Nel dettaglio le sue parole: "Scontro diretto? Giochiamo contro una delle candidate alla vittoria finale e che sono sicuro lotterà fino alla fine. Ci vorrà equilibrio e umiltà, ma posso dire che siamo soddisfatti dell'ultima partita perchè stiamo ottenendo quello che ci meritiamo".

Dionisi: "Inter? Sfida proibitiva e stimolante. Arriva al momento giusto"

"Dopo otto giornate di campionato, non si può parlare di continuità nei numeri e nei risultati. E' chiato che gli ultimi risultati ci hanno dato maggiore consapevolezza, fiducia e maggiore spirito di squadra. La partita di domani è quasi proibitiva e stimolante, ma arriva al momento giusto".

Dionisi: "Inter dai due volti? Non sono d'accordo. Ha fatto bene sia con la Roma che col Barcellona. Si tende sempre a giudicare troppo il risultato"

"Inter dai due volti? Non sono d'accordo. Con la Roma la squadra di Inzaghi meritava di vincere, con il Barcellona ha fatto una partita da Inter. Due gare diverse, con due atteggiamenti diversi e credo che l'Inter abbia fatto bene in entrambe, poi dopo si tende a parlare del risultato positivo e negativo. Mi aspetto un'Inter che verrà da noi per vincere e noi li affronteremo per vincere".

Dionisi: "Berardi? Non recupera. Spero di riaverlo presto. Pinamonti? Non credo senta la partita"

"Come sta Berardi? Purtroppo non sarà disponibile per l'Inter, si sta avvicinando il momento, spero possa essere la prossima partita. Senza di lui è una perdita importante, spero rientri presto. Pinamonti? Penso che sentisse di più la partita precedente. Se ne parla tanto quando un giocatore fa bene ma non fa gol. Ma mi devo abituare io, quest'anno si parlerà tanto dei giocatori che ci sono, deve essere bravo Andrea a fregarsene di tutto questo. Se si parla di un giocatore è perché si hanno aspettative e lui sta facendo bene. Come sta la squadra? Bene. La partita di domenica contava tanto, arrivava dopo la sosta, poteva sembrare una partita semplice ma non lo è stato. Difficile pensare che contro l'Inter si possa entrare in campo con superficialità. Servirà consapevolezza, equilibrio e grande umiltà".

Dionisi: "Scelte in funzione dell'allenamento. Oltre a Berardi, da valutare Traore"

"Le scelte di formazione le farò in funzione dell'allenamento. È bello poter scegliere, in alcuni momenti del campionato questo può non esserci. Speriamo di scegliere bene perché le ultime scelte sono state positive. Novità sugli indisponibili? Berardi come detto non ci sarà, dobbiamo valutare Traore. Non vale la pena forzare, abbiamo l'allenamento di oggi per capire se sarà della partita".