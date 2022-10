Sassuolo, Dionisi post Inter: "Era più giusto il pareggio. E se c'era Berardi..."

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo cade in casa contro l'Inter per (2-1). Nel post partita, Alessio Dionisi tecnico dei neroverdi, analizza il risultato ai microfoni di Dazn: "Nonostante la sconfitta per 2-1, il Sassuolo non ha sfigurato affatto contro l'Inter. Ha acciuffato il pareggio, ha creato gioco e non ha mai mollato".

Dionisi: "Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Giocato alla pari per 70 minuti"

"Ce la siamo giocata alla pari per 70 minuti, poi è mancato qualcosa. L'Inter meritava di vincere questa partita, anche se forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Gli ultimi 20 minuti abbiamo provato a vincerla. L'Inter ha vinto con le individualità e noi siamo arrivati stanchi nel finale, non più lucidi come prima. Per 70 minuti non abbiamo concesso nulla e abbiamo creato qualche occasione. Sono comunque soddisfatto della prestazione, anche se potevamo sfruttare il fatto che l'Inter gioca più partite di noi. Il presunto fallo sul gol dell'Inter? Non mi piace parlare dopo la partita delle decisioni arbitrali, ma quando si salta e si fa ponte di solito non si fischia mai fallo di chi salta. E' la prima volta che vedo il contrario, ma c'è sempre una prima volta".

Dionisi: "Frattesi ha grandi qualità, Thorsvedt si portava dietro guai alla caviglia. Non potevo chiedere di più"

"Abbiamo delle qualità, Davide Frattesi ha delle grandi qualità ma è dovuto uscire per risentimento muscolare. Thorsveld è arrivato da due mesi e aveva fatto due allenamenti in settimana perché si porta dietro guai fisici alla caviglia. Non potevo chiedere molto di più. Abbiamo concesso qualcosa in più nel finale per cercare il gol".

Dionisi: "Pensate se ci fosse stato anche Berardi in campo..."

"Pensate se oggi ci fosse stato Berardi. Fermo restando che chi ha giocato ha fatto bene, si sono sentiti tutti un po' più responsabilizzati senza il nostro numero 10 in campo e hanno giocato qualche pallone in più sul compagno. Questa volontà individuale rimarrà anche quando tornerà Mimmo, anche se la sua presenza pesa per noi".