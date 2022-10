Sassuolo, Dionisi: "Atalanta? Gara di alto livello. Recupero Berardi e Traorè"

SASSUOLO - Vigilia di Atalanta - Sassuolo . In casa neroverde ha parlato il tecnico Alessio Dionisi . Nel dettaglio, le sue parole: "Contro l'Atalanta sarà una gara di alto livello e leggevo che forse è la miglior partenza dei nerazzurri degli ultimi anni, vengono da grandi campionato e si stanno preparando a fare una stagione importante. Mi aspetto una sfida complicata: hanno un'organizzazione di gioco che mette in difficoltà chiunque ma è stimolante affrontarla, ha un'idea diversa e un sistema di gioco diverso dal nostro, è la bestia nera del Sassuolo, ha giocatori di livello: questi ingredienti rendono la sfida stimolante. Gara diversa rispetto lo scorso anno? I numeri sono fatti per essere letti, interpretati e delle volte in una singola gara vengono smentiti. Se si confermerà una gara da tanti gol verranno meno i dati che stanno descrivendo ora Atalanta e Sassuolo. Sarà una partita difficile e lavoriamo perché lo sia anche per loro. È una squadra difficile da limitare, hanno tiratori, attaccano la profondità, cercano il risultato su un riattacco veloce e diretto, queste caratteristiche possono mettere in difficoltà gli avversari ma allo stesso tempo possono darti delle possibilità".

Dionisi: "Recupero Berardi e Traorè. Ora si alza il livello in tutti i ruoli. Frattesi c'è"

"Posso dirlo con sicurezza, Berardi e Traorè saranno a disposizione, poi vediamo per quanto e dove, ma ci saranno. Io sono contento di rivedere tutti i giocatori, è normale che se si alza il livello in tutti i ruoli, si alza la competizione e le prestazioni, fermo restando che dovranno accettare le scelte. Ceide, D'Andrea, Kyriakopoulos, chi giocherà? È un'abbondanza incredibile. È bello sentir parlare di D'Andrea come possibilità perché due settimane fa nessuno lo avrebbe menzionato, vuol dire che il Sassuolo sta facendo bene, perché a volte tanti parlano soltanto dei giovani. Vuol dire che stiamo costruendo bene. È normale che a tutti i giocatori bisogna dare il tempo di giocare e crescere, fortunatamente i più grandi danno possibilità ai giovani di crescere. Spero di poter avere possibilità di scelta, la possibilità di sabato sarà questa. Frattesi? Sta bene, si è allenato, ha avuto bisogno di un po' di recupero in più come del resto anche altri perché con l'Inter spendi di più mentalmente e fisicamente. Alvarez? Non è Alvarez più o meno minutaggio, chi gioca merita di giocare, chi subentra merita di subentrare per una scelta iniziale o per una scelta basata sulla gara".

Dionisi: "Romagna sta vedendo la luce, non è ancora pronto ma si sta allenando al 100% con la squadra"

"Pinamonti contro l'Inter ha fatto la sua partita, poi è entrato Alvarez per cercare di mettere in difficoltà l'Inter e potrebbe essere anche una soluzione in futuro, ma bisogna lavorarci, bisognerebbe sacrificare qualcosa a centrocampo, vediamo. Come sta Romagna? Lui è un ragazzo che sta facendo un percorso decisamente importante perché Pippo sta vedendo la luce dopo un percorso di due anni fa, dopo l'anno scorso quando non riuscì a dare continuità dopo un tempo giocato con la Primavera, quest'anno ha fatto due partite e sta bene. Io non lo ritengo ancora pronto per la prima squadra, non è pronto, ma si sta allenando sempre al 100% con i compagni. La risposta che ha dato il ginocchio dopo due partite intere con la Primavera è stato molto positivo, di conseguenza si avvicina sempre di più a un ritorno alla condizione migliore".