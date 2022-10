Sassuolo, Dionisi: "Contento per Kyriakopoulos. Ricaduta Berardi? Non so..."

BERGAMO - "La gara è stata alla pari, con una squadra in salute: venivamo da una buona prestazione con l'Inter, ci siamo confermati. Sappiamo quanto sia difficile affrontare l'Atalanta, avevamo scavallato dopo 10 minuti facendo una buona partita e andando in vantaggio. Poi abbiamo preso due gol tra fine primo tempo e inizio secondo". Lo ha dichiarato a Sky l'allenatore del Sassuolo, Dionisi, dopo la gara con l'Atalanta: "Ricaduta Berardi? Non mi sento di confermarlo, l'ho visto demoralizzato, voleva giocare. Il primo gol mi fa arrabbiare più del secondo, siamo stati distratti, probabilmente potevamo fare meglio. Il secondo lo abbiamo preso perché il centrale è uscito, potevamo non forzare la giocate. Bravi anche loro, hanno finalizzato le prime occasioni capitate. D'Andrea? Ha fatto una buona prestzione, è giovane, ha fisicità. La tenuta in campo va scemando ma è entrato bene in partita. E' stato bravo sul cross, fa parte della prestazione positiva. Il gol di Kyriakoupolos? Lavoriamo molto sulla testa dei ragazzi, per sbloccarci un po' in alcune situazioni dove eravamo frenati, l'attacco degli spazi, dell'area, i cross. Sono contento per Kyriakopoulos, ha fatto bene, non ha giocato molto ultimamente. Mi dispiaceva anche sostituirlo ma aveva preso un giallo. In attacco siamo sulla buona strada: recuperiamo giocatori offensivi e possiamo valorizzare di più la squadra. Peccato, meritavamo di più. Sono soddisfatto, abbiamo provato a pareggiarla fino alla fine".