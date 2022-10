Sassuolo, Dionisi: "Frattesi, che qualità!". E sul Napoli...

REGGIO EMILIA - "Loro hanno fatto un gol abbastanza fortunoso, ma abbiamo sbagliato le prime situazioni di pressing. Ai ragazzi posso rimproverare un'eccessiva leggerezza in area: il Verona è difficile da affrontare, e poi per noi che siamo senza Berardi da sette partite". Lo ha dichiarato a Sky il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi: "Sono contento, i ragazzi hanno fatto bene, molte cose positive e anche Obiang ci ha dato una grande mano. Pinamonti? Il suo lavoro è fondamentale per farci giocare, ha fatto il suo, sono contento di lui. Ora gioca molto spalle alla porta: quando avremo a disposizione più giocatori che sanno fare assist lo vedremo anche segnare. Frattesi? Lo conoscevo da prima del mio arrivo, gli ho solo dato fiducia, uno con le sue qualità deve giovare, ha qualità che non tutti hanno. Laurentiè veniva da uno stop, non sapevo se oggi sarebbe stato disponibile. Rispetto agli altri in quel ruolo ha qualità diverse, è devastante in campo aperto, deve imparare a legare meglio il gioco. Il Napoli alla prossima? Di certo non è il miglior momento per affrontarli, giocano il miglior calcio d'Italia", ha concluso.