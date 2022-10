Dionisi: "Napoli? Quasi ingiocabile. Raspadori? Non mi stupisce, otterrà grandi cose"

SASSUOLO - Vigilia di campionato per il Sassuolo che domani sarà impegnato sul campo del Napoli , nella sfida che apre la dodicesima giornata di serie A. Queste le parole della vigilia del tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi : "Cercheremo di mettere in difficoltà il Napoli, anche se ora è quasi ingiocabile visti i risultati che sta ottenendo la squadra di Spalletti per gioco, idee e organizzazione. Abbiamo certamente massimo rispetto, ma vogliamo metterli in difficoltà, cercando di non snaturarci e sapendo che dovremo difenderci bene e cercando di sfruttare le occasioni che ci meriteremo. Napoli da scudetto? Penso che sul Napoli vadano sprecati solo aggettivi positivi. Hanno giocatori tecnici e fisici, è una squadra completa. Dopo 11 partite si può delineare qualcosa ma i valori non sono cambiati".

Dionisi: "Frattesi sta crescendo e le prestazioni lo dimostano. Raspadori? Non mi stupisco di quello che sta facendo, otterrà grandi cose"

"Frattesi sta crescendo. Ha fatto un campionato in crescendo l'anno scorso, non ha ricominciato da dove aveva finito, vuoi per le parole di mercato, ma alla fine è rimasto con la volontà di rimanere e le prestazioni lo dimostrano. Ovviamente giocare in B è una cosa, in A un'altra, giocare in una squadra che ti permette nelle condizioni che ti permette di esprimerti ma è la squadra che mette nelle condizioni un singolo di esprimersi al meglio. Raspadori mi ha sorpeso? Non mi stupisco di quello che sta facendo e di quello che farà che sarà migliore di quello che sta facendo. Non mi sorprende e nemmeno in futuro perché è destinato a ottenere grandi cose. Cosa gli dirò? Lo saluterò, sarò contento di vederlo, anche lui probabilmente sarà un po' emozionato perché il Sassuolo è stata la sua squadra. Io posso esprimere un'opinione, non devo dare consigli".

Dionisi: "Ferrari? Rientro importante, è un leader. Berardi non recupera"

"Ferrari è il capitano, ha scontato la squalifica, ma è importante il suo rientro. Chi ha giocato ha fatto bene perché poi abbiamo vinto ma rientra il capitano e non nascondo che potrebbe giocare. La sua assenza è pesante ma non solo in campo, è un leader a suo modo, ci sono tanti leader in una squadra, lui essendo il capitano è normale che si senta responsabilizzato da questa fascia. Berardi? Domani non sarà della partita, non so quando recupererà ma il fatto che si stia allenando è positivo. Pinamonti ha già fatto due gol al Napoli? Mi auguro che se partirà dall'inizio, possa essere in linea con le prestazioni che ha fatto. Se lo metteremo nelle condizioni giuste sono convinto che farà gol".