Sassuolo, Dionisi: "Napoli imbattibile, ma qualche cartellino è stato evitato"

NAPOLI - Al Maradona il Sassuolo cade contro il Napoli (4-0 per la squadra di Spalletti). Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi. Queste le sue parole: "C'è rammarico, ma bisogna dire che il Napoli ha meritato di vincere. Difficile ottenere un risultato positivo qui. Siamo dispiciuti per non aver concretizzato le occasioni avute. Non siamo riusciti però a difendere bene di squadra nonostante Toljan abbia limitato bene Kvara". Sul Napoli: "La più forte delle big incontrate? Non sta a me dirlo, dipende anche dai momenti in cui le affronti. La classifica oggi parla chiaro, il Napoli sta facendo benissimo anche in Champions e in questo momento sembra quasi imbattibile. Oggi merita di stare dove si trova". Sul rosso a Lauriente: "Forse potevamo finirla in undici la gara, qualche cartellino al Napoli è stato evitato. Magari anche con noi si potevano adottare le stesse decisioni. Ho spostato Lauriente di fascia nella ripresa perchè non abbiamo tante soluzioni lì. Berardi è out e dovevo trovare una soluzione anche a destra".