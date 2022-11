Sassuolo, Dionisi: "Traorè giocherà titolare, Berardi è assente"

SASSUOLO - "Ci siamo preparati per affrontare l'Empoli nel migliore dei modi sapendo che la classifica dice qualcosa ma non dice tutto. Tutte le partite ora sono equilibrate e bisogna fare attenzione perché giochiamo con una squadra del nostro livello. Dobbiamo fare la prestazione". Queste le parole in conferenza stampa di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, alla vigilia del match contro l'Empoli. "Dobbiamo creare di più, è normale che non avendo i migliori finalizzatori a disposizione qualcosa possiamo sprecare. Per i gol subiti - continua Dionisi - stiamo lavorando meglio come squadra, poi prendere 4 gol in una partita sposta i numeri. Non dobbiamo pensare ai clean sheets, la cosa che mi interessa è non prendere gol perché poi hai più possibilità di vincere". Sulla squadra: "Dispiace per Laurientè squalificato, non ci sarà nemmeno Berardi. Traorè giocherà titolare. Pinamonti? Se gioca è perchè lo merita. Nel 4-3-3 la prima punta viene valorizzata dal lavoro degli esterni. Alvarez sta crescendo, ma sta giocando Pinamonti perchè ha trovato più continuità".