Sassuolo, Dionisi: "Abbiamo perso per demerito. E con la Roma..."

EMPOLI - Alessio Dionisi tecnico del Sassuolo ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta in casa dell'Empoli (1-0). Ecco le sue parole: "Non mi ha convinto la prestazione, nel primo tempo siamo stati leggeri e superficiali ma dovevamo fare di più. Non sono contento. Abbiamo perso per demerito nostro e nel prossimo turno ci aspetta la Roma, una delle squadre più forti del campionato. Non dobbiamo andare dietro agli episodi, sembrava abbastanza evidente l'episodio del rigore. Nel primo tempo abbiamo più protestato che giocato. Il lato positivo sono stati gli ingressi in campo, hanno dato freschezza e qualcosa in più al gioco. Problemi con Pinamonti? Non ne voglio parlare dei singoli, meglio parlare della squadra".