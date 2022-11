Carnevali: "Futuro Frattesi? Con la Roma ottimo rapporto ma rimarrà fino a giugno"

ROMA - L'impatto di Davide Frattesi su questo primo scorcio di stagione con la maglia del Sassuolo è stato più che positivo. Il rendimento del centrocampista classe '99 è sotto gli occhi di tutti. Oltre a garantire quantità e qualità in mezzo al campo, il 23enne romano ha nelle corde gli inserimenti in area avversaria. Sono quattro le reti messe a segno in queste prime 14 giornate di campionato (tutte giocate da titolare), eguagliando già il record di marcature della scorsa stagione. Frattesi, prima ancora che nel settore giovanile del Sassuolo, è cresciuto prima in quello della Lazio e poi in quello della Roma. Il suo trasferimento al club giallorosso è stato parecchio vicino dal concretizzarsi in estate, ma poi la trattativa prese pieghe diverse. A tal proposito, queste le parole dell'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sul centrocampista azzurro: "La trattativa con la Roma c'è stata quest'estate ma non è andata in porto. Con la società giallorossa c'è un ottimo rapporto. Negli anni ci sono stati acquisti e vendite, come quella di Defrel. A gennaio non venderemo i nostri giocatori più importanti. Frattesi è un giocatore valido e di grande prospettiva, su di lui ci sono anche club stranieri. Il nostro obiettivo è quello di trattenere Frattesi almeno fino a giugno, poi faremo le dovute valutazioni".