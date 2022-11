Sassuolo, Dionisi: "Berardi titolare? Da valutare. Qualche novità ci sarà"

SASSUOLO - Alla vigilia del derby emiliano contro il Bologna, l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Il Bologna è una squadra con interpreti bravi ed è una squadra in salute. Dobbiamo rispettarlo, al tempo stesso siamo motivati e convinti delle nostre qualità". "Berardi titolare? Presto per dirlo, vediamo. Abbiamo ancora un allenamento e mezzo - sottolinea Dionisi -. Domani c'è giusto la rifinitura tattica per la partita. Sicuramente nelle gambe ha più minuti di quelli che ha giocato nella partita precedente". Su un mini-turnover: "Qualche cambiamento ci potrà stare, le partite sono ravvicinate e capiamo che il dispendio fisico e mentale c'è. L'allenamento di oggi sarà importante. Laurientè, Berardi, Pinamonti e Traorè insieme? Spero di poter fare questa scelta presto, ma non è ancora il momento. Berardi e Laurientè non hanno mai potuto giocare insieme. Adesso c'è il Bologna e poi la sosta. Dall'allenamento di oggi capiremo chi giocherà domani". Sul riferimento avanzato: "Dopo la Roma ho detto che il riferimento avanzato è determinante nel far giocare bene la squadra contro avversari che giocano a uomo. Se il nostro riferimento avanzato non è bravo a pulire i palloni, la squadra fa fatica a creare situazioni o ad uscire da una situazione di possesso giocando. Per noi adesso c'è Pinamonti, ma non dimentichiamoci Alvarez. Loro devono essere bravi in questo".