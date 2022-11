Sassuolo, la delusione di Dionisi: "Mai più così. E' mancato l'atteggiamento"

BOLOGNA - Il Sassuolo dopo il pareggio nel turno infrasettimanale contro la Roma, perde al Dall'Ara contro il Bologna per (3-0). Questo il commento a Sky Sport del tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi. "Stasera è mancato l'atteggiamento e credo che i ragazzi volessero fare una partita diversa. C'è rammarico, ma non deve succedere, perchè specie nel primo tempo non abbiamo fatto bene. E' vero che dobbiamo recuperare giocatori importanti, ma bisogna fare meglio. La sosta arriva nel momento giusto. Il recupero di Lopez e Berardi sarà importante? Berardi e Lopez sono tra i giocatori più qualitativi ma oggi era importante fare una partita diversa e invece non lo abbiamo fatto. Le cessioni bastano per spiegare questi problemi? Non credo, perchè a volte riusciamo a trovare le giuste linee di passaggio. Abbiamo interpretato male le ultime partite, dove invece eravamo arrivati bene. Ci deve rimanere la rabbia e il ricordo di questa partita per ripartire in modo diverso. Si può fare meglio della scorsa stagione? Confermo quello che ho già detto, abbiamo tre punti in meno rispetto all'anno scorso e non dieci. Avendo fatto dei cambiamenti dobbiamo confermarci all'altezza dell'anno scorso e migliorarci, ma è chiaro che dobbiamo avere tutti gli effettivi a disposizione, che ci saranno dopo la sosta".