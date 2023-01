Sassuolo, Dionisi: "Ci girano le scatole. Il rigore per la Fiorentina? Discutibile"

FIRENZE - Il Sassuolo perde ancora, è il secondo ko in altrettante gare dopo la sosta. Questa volta è la Fiorentina a fare lo sgambetto alla squadra neroverde. Nel post partita un Dionisi amareggiato commenta ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione, quindi non siamo soddisfatti di non aver vinto. Senza l'episodio discutibile la Fiorentina non avrebbe vinto, peccato perché il rigore è molto dubbio e meritavamo di più. L'ho già rivisto e nessuno nota il fuorigioco di Terzic, poi non capisco perché l'arbitro non fosse sicuro, se lo aveva visto doveva dare rigore subito, ci girano le scatole di aver perso così. Meritiamo di più, abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina mettendoci tutto. Sono rammaricato per i ragazzi perché dopo questa prestazione ci girano le scatole".