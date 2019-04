Tennis, Montecarlo: Djokovic eliminato da Medvedev

MONTECARLO - Cade rovinosamente, Nole Djokovic, contro il russo Daniil Medvedev. Il numero uno del mondo si ferma ai quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters (montepremi di 5.207.405 euro), terzo 1000 della stagione, il primo della stagione della terra. Medvedev domani alle 11 incontrerà Lajovic, che ha eliminato Sonego, in semifinale scampando l'ipotesi di derby serbo.

IL MATCH - Il serbo entra subito male in campo e comincia perdendo il servizio. Medvedev ringrazia e mantiene il vantaggio fino al nono gioco in cui il numero uno del mondo si lascia togliere il break con una facilità disarmante cedendo il set. L'impressione è che Djokovic abbia le stesse difficoltà già viste sul rosso del Principato all’esordio contro Kohlschreiber. Nel secondo set Djokovic rientra in gara, guadagna il break al terzo gioco e lo mantiene quanto basta per pareggiare i conti dei set. L'ultimo parziale fa da scenario al black out del serbo: dopo tre game (2-1 Medvedev) Djokovic perde tre turni di servizio consecutivi consegnando il passaggio del turno al russo (6-3 4-6 6-2).