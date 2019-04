Tennis, Budapest: trionfa Berrettini, per lui secondo titolo in carriera

ROMA - Trionfo per il 23enne Matteo Berrettini al torneo Atp 250 di Budapest. Il tennista romano mette così nella sua bacheca personale il secondo successo nel circuito ATP in carriera dopo quello di Gstaad nella scorsa stagione. Berrettini si è imposto sul serbo Filip Krajinovic, numero 105 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-1. Il tennista azzurro succede nell'albo d'oro del torneo ungherese al connazionale Marco Cecchinato, che lo scorso anno si impose da "lucky loser".

Le statistiche del torneo Atp di Budapest 2019

BERRETTINI ENTRA NEI TOP 50 - Con la vittoria di oggi sulla terra rossa di Budapest, il 23enne romano, fino a oggi n°55 del ranking Atp, entra nei migliori 50 della classifica mondiale, confermandosi al terzo posto tra i tennisti italiani. "Sono molto felice per questo successo. Faccio i complimenti al mio avversario perché io so quanto sia difficile rientrare dopo un infortunio". E' il commento di Matteo Berrettini dopo il successo nella finale del torneo Atp di Budapest contro il serbo Filip Krajinovic. "Sono davvero soddisfatto perché non ero arrivato qui con grandi ambizioni: voglio ringraziare il mio coach Vincenzo Santopadre, mio fratello Jacopo e tutti quelli che mi hanno supportato in questa settimana", ha aggiunto il romano. "Dedico questa vittoria a mio padre. L'anno scorso qui mi sono storto una caviglia, stavolta è andata decisamente meglio”.