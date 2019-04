ATP Finals a Torino, Malagò: «Se facciamo squadra, siamo imbattibili»

ROMA - Dal 2021 al 2025 Torino ospiterà le ATP Finals, il torneo a cui partecipano i migliori otto tennisti al mondo. Tanti i personaggi dello sport e della politica presenti alla presentazione dell'evento, tra questi anche il presidente del CONI Giovanni Malagò: "Sono orgoglioso. Questo Paese è felice di investire nel mondo dello sport".

ORGOGLIO - "Quando si fa squadra - prosegue Malagò - il nostro Paese è imbattibile". Inoltre aggiunge un retroscena su come è nata l'idea dell'ATP Finals a Torino. "Alla sindaca, in un incontro a Roma, ho lanciato l' idea dell'Atp a Torino perché la città aveva tutto per candidarsi: oltre alla bellezza unica, un impianto in grado di ospitare la manifestazione. Il mio ruolo si è concluso qui: complimenti alla formidabile tenacia, miscelata con quella di Binaghi hanno prodotto questo straordinario risultato".

LA MOLE SARA' ILLUMINATA DAL LOGO DELLE ATP FINALS

LA SINDACA - Chiara Appendino ha dichiarato: "Siamo felici e orgogliosi: sono queste le due parole chiave che rappresentano ciò che la città e anche io stiamo vivendo. Siamo certi che Torino saprà organizzare un evento meraviglioso". La sindaca di Torino aggiunge: "Quando le cose sembrano impossibili è il talento delle squadre che riesce a smentire ogni previsione. In questi mesi ho pianto almeno dieci volte e ho riso undici". Inoltre, spiega quali sono i pilastri che hanno portato alla candidatura della città: "Il primo pilastro è la tutela dell'ambiente: ottenere certificato sostenibilità che diventi modello. Il secondo pilastro l'innovazione perché si possa accompagnare nuove tecnologie con nuova esperienza. E le Atp finals saranno un evento di tutti e per tutti, che coinvolgerà tutta la città, ben oltre PalaAlpitour. Terzo pilastro sarà la città protagonista. Abbiamo battuto 39 città straordinarie riconosciute in tutto il mondo, siano stati in grado di mostrare Torino e sua appetibilità. Non ha bisogno di essere infiocchettata, basta presentarla. Torino è passione, capacità di accogliere, capacità di visione delle imprese".

TENNIS, ATP FINALS A TORINO

PERCORSO COMPLICATO - Anche Giancarlo Giorgetti ha parlato nell'occasione: "È stato un percorso molto complicato, difficile, che ha richiesto larga condivisione non solo all'interno governo. Quando lo Stato ci mette consistente dote finanziarla è giusto che l'intervento sia condiviso. C'è stata la collaborazione di tanti che hanno lavorato alla faticosa costruzione del credito finanziario". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio prosegue: "La sfida è valorizzare questo evento, gli italiani dovranno metterci qualcosa in più. Non solo evento sportivo, per il territorio, ma anche per fare praticare di più questa disciplina". Infine, Giorgetti scherza anche sulle capacità di stalkeraggio della sindaca Appendino. "La sua testardaggine, unita a quella sarda di Binaghi ha permesso di superare tanti ostacoli".

PREGIUDIZI - Anche il sottosegretario Simone Valente ha parlato durante la presentazione delle ATP Finals: "Spazziamo via il pregiudizio secondo cui una parte del Governo non vuole i grandi eventi. Quando ce ne sono in grado di portare benefici al territorio lì portiamo avanti. Questa manifestazione ha un grande valore economico, culturale e sociale. L'obiettivo sarà anche quello di contribuire allo sviluppo del mondo dello sport, spendendo in modo oculato le risorse a disposizione".