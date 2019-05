Tennis, Monaco: Berrettini vola ai quarti di finale

MONACO DI BAVIERA - Non si arresta la corsa di Matteo Berrettini che raggiunge i quarti di finale dell'Atp 250 di Monaco di Baviera. Il tennista italiano ha battuto in 2 set (7-5 6-3) Kudla raggiungendo abbastanza agevolmente i quarti di questo torneo dove ad aspettarlo troverà il tedesco Kohlschreiber. Il nuovo numero 37 del mondo, che ha conquistato il suo best ranking proprio in questa settimana grazie alla vittoria a Budapest, ha già battuto Istomin nel primo match giocato in 2 set e dimostra di avere un feeling favoloso con la terra battuta. Dopo aver conquistato il suo secondo titolo Atp, infatti, il 23enne tennista italiano si giocherà domani un posto nelle semifinali contro il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 41 del ranking mondiale, che ha eliminato per 7-6(6) 6-4 il russo Karen Khachanov, numero 13 del ranking Atp e seconda testa di serie, in tabellone con una wild card.

GLI ALTRI RISULTATI DI OGGI - A Monaco si sono giocati in giornata anche gli altri tre incontri. Quello sopracitato tra Philipp Kohlschreiber e Karen Khachanov, ma non solo; l'argentino Pella ha battuto in tre set il giapponese Daniel con il risultato di 6-1 6-7(7) 6-3, mentre Bautista Agut, testa di serie numero 4 del torneo, ha avuto vita facile contro il tedesco Molleker chiudendo la pratica 6-4 6-2.