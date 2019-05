Tennis, Monaco: Berrettini si ferma a un passo dal trionfo

MONACO DI BAVIERA - Si ferma al tie-break del terzo set il sogno di Matteo Berrettini di centrare il primo double della sua carriera. Dopo il successo a Budapest di una settimana fa, il ventitreenne romano manca di un soffio la vittoria al BMW Open di Monaco di Baviera contro il cileno Christian Garin. Dopo la vittoria in mattinata della semifinale contro Bautista, l’azzurro è costretto ad alzare bandiera bianca.

IL MATCH - Nel primo set Berrettini paga lo scotto della semifinale giocata poche ore prima. Il romano è scarico, troppo falloso e non riesce a opporsi alle iniziative del cileno. Il secondo parziale è invece a favore dell'azzurro che punisce con il servizio e dritto. Sotto il nevischio di Monaco, il numero 37 del mondo strappa il break all'ottavo gioco e porta a casa il set. Nella partita decisiva tutto sembra andare all'aria per il maggiore dei fratelli Berrettini quando perde il servizio all'ottavo gioco ma le sorti dell’incontro sono ancora in bilico quando al game successivo porta a casa il contro-break. A decidere l'esito del torneo il tie-break: Berrettini non ne ha più u subisce un pesante 7-1 (6-1 3-6 7-6), è Garin ad aggiudicarsi il torneo.