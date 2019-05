Tennis, Madrid: Nadal avanza agli ottavi. Del Potro out

MADRID - Rafa Nadal sulla terra rossa è inarrestabile. Lo spagnolo continua il suo percorso al masters 1000 di Madrid e avanza agli ottavi di finale dopo aver battuto ai sedicesimi Auger-Aliassime: il numero due del mondo ha schiacciato il canadese in due set (6-3, 6-3). Si ferma, invece, Juan Martin del Potro, sconfitto in tre set dal serbo Laslo Jere (6-3, 2-6, 7-5). Passano il turno anche Nishikori, Tiafoe, Wawrinka e Monfils.

TUTTO FACILE PER RAFA - La partita tra Rafa Nadal e Felix Auger-Assalime è equilibrata per metà del primo set: nessuno dei due perde il servizio, poi quando è il momento di accelerare, lo spagnolo inizia fare sul serio. Strappa il servizio sul 4-3 e non spreca neanche un set point. Non contento, il numero due del ranking ATP brekka il suo avversario anche nel primo game del secondo set: per Nadal è tutto in discesa, ma il canadese non intende mollare. Anche quando lo spagnolo si porta sul 5-2, Auger-Aliassime attacca e controbrekka il fenomeno di casa. Nadal si ritrova col dente avvelenato dopo aver perso il turno di battuta invece di sfruttarlo per vincere il match e firma subito tre punti consecutivi. Rafa fallisce il primo match point, poi anche il secondo e il terzo. Si va ai vantaggi: Nadal conquista un altro match point, ma Auger-Aliassime non intende cedere. Ancora deuce, ancora match point per lo spagnolo e ancora annullato dal canadese. Il game è infinito: Nadal va sotto ai vantaggi, ma pareggia i conti e conquista ancora la palla per sigillare l'incontro. Questa volta non la spreca: game, set and match. La sfida finisce 6-3, 6-3 per il numero due del mondo.

DEL POTRO OUT - Una sfida spettacolare quella tra Laslo Jere e Juan Martin del Potro. Un set dominato dal serbo (6-3), uno dall'argentino (2-6), poi la battaglia finale nell'ultimo parziale. Dopo due ore e 24 minuti ha la meglio il numero 32 del ranking ATP, che vince il terzo set 7-5 strappando nell'undicesimo gioco il servizio al suo avversario. Nishikori fatica contro Dellien, ma alla fine passa il turno vincendo 2-0: 7-5, 7-5 il risultato a favore del giapponese. Allo statunitense Tiafoe servono tre set per liquidare Kohlschreiber (6-4, 3-6, 6-3). Wawrinka ha vita facile contro l'argentino Pella e vince in appena 90 minuti con il parziale di 6-3, 6-4. Monfils, invece, perde malamente il primo set contro Fucsovics per 1-6, poi rialza la testa e spazza via l'ungherese: 6-4, 6-2.