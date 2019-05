Madrid, Djokovic e Federer ai quarti

MADRID - Sulla terra della Caja Magica procede senza intoppi il cammino di Novak Djokovic, mentre per Roger Federer il passaggio del turno non è privo di difficoltà. Il numero uno del mondo e e il campione di Basilea accedono ai quarti di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.536.160 euro.

I MATCH - Federer, alla seconda uscita sulla terra rossa dopo tre anni di assenza, per superare il francese Gael Monfils, numero 18 del ranking, è stato costretto ad annullare due match point, prima di imporsi al tie break con i parziali di 6-0, 4-6, 7-6 dopo due ore di gioco. Lo svizzero numero 3 al mondo coglie così la vittoria in singolare numero 1200 in carriera e ora troverà Dominic Thiem, che ha eliminato agli ottavi Fabio Fognini. Djokovic invece ha battuto agevolmente il francese Jeremy Chardy, numero 47 del ranking, sconfitto 6-1 7-6. Anche Stefanos Tsitsipas strappa il pass per i quarti dopo aver superato Verdasco in due set, così come Wawrinka vincente su Nishikori.