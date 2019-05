PARIGI - Soffre più del dovuto ma Rafa Nadal conquista per la quattordicesima volta in carriera gli ottavi di finale del Roland Garros. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e campione in carica, ha superato il belga David Goffin, 29 al mondo e tds numero 27, in quattro set con il punteggio di 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 in 2 ore e 51 minuti. Nella strada verso la finale il maiorchino ora troverà Juan Ignacio Londero, numero 78 al mondo, che ha sconfitto il giovane tennista di casa Corentin Moutet.

