Federer-Nadal prima semifinale del Roland Garros. Fognini nella top 10!

PARIGI - Tutto come da pronostico nei primi due quarti di finale del Roland Garros. Il primo a ottenere il pass per le semifinali è lo spagnolo Rafa Nadal che ha demolito in meno di due ore il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-1 6-1 6-3. Partita praticamente senza storia al campo Philippe Chatrier con il maiorchino in pieno controllo del match dal primo all’ultimo scambio contro un avversario che evidentemente non aveva ancora smaltito le scorie della maratona del giorno precedente contro Paire.

Sfida decisamente più combattuta sull’altro campo principale, il Suzanne Lenglen, dove Roger Federer vince il derby elvetico contro Stan Wawrinka in quattro set. Il numero 3 del tabellone si è imposto con il risultato di 7-6 4-6 7-6 6-4 in 3 ore e 40’ di gioco. A beneficiare della vittoria odierna di Federer è anche il nostro Fabio Fognini che da lunedì prossimo entrerà nella top ten del ranking Atp.

Federer e Nadal ora si affronteranno giovedì in semifinale nell’ennesima sfida di una rivalità che dura da oltre un decennio.

Il programma di mercoledì nel tabellone maschile del Roland Garros

Dall’altra parte del tabellone ecco le sfide in programma mercoledì 5 giugno. Il numero uno al mondo Novak Djokovic affronterà il tedesco Alexander Zverev che agli ottavi ha eliminato Fabio Fognini. L’altro quarto di finale metterà di fronte l’austriaco Dominic Thiem al russo Karen Khachanov.