PARIGI (Francia) - Per sapere se Nadal affronterà, nella finale del Roland Garros, Novak Djokovic o Dominic Thiem, si dovrà attendere il pomeriggio di domani. Il match tra il serbo, numero uno del mondo e del seeding e l'austriaco, quarta forza in campo, infatti, è stato interrotto per la pioggia. Il risultato era su un set pari, 6-2 3-6, 3-1 per l'austriaco che andrà alla battuta. La ripresa del match, Giove Pluvio permettendo, è per mezzogiorno.