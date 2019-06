PARIGI (Francia) - L'australiana Ashleigh Barty ha vinto il torneo del Roland Garros battendo la 19enne ceca Marketa Vondrousova col punteggio di 6-1, 6-3. Entrambe le sfidanti erano alla loro prima finale in singolare in una prova del Grande Slam. La Barty, 23 anni e attuale numero 8 al mondo, ha vinto il titolo di doppio all'Us Open dello scorso anno in coppia con la statunitense Coco Vandeweghe.

