Tennis, Classifica ATP: Berrettini nella top 20, Djokovic sempre più numero 1

ROMA - Dopo la semifinale conquistata al torneo di Halle, dove è stato battuto da Goffin (7-6, 6-3), Matteo Berrettini guadagna due posizioni e raggiunge la posizione numero 20 nella Classifica ATP. Il tennista romano guadagna due posizioni, conquistando così il suo Best Ranking. Il classe '96 è il nono atleta azzurro a entrare dentro la top 20, prima di lui: Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Camporese, Gaudenzi, Furlan, Seppi e Fognini. Proprio Fabio Fognini rimane il primo degli italiani, confermandosi per la terza settimana consecutiva in 10ª posizione.

Nessuna variazione per Cecchinato, 40°, mentre scende di due posti Seppi, che da 69° diventa 71°. Segue Sonego, anche lui perde una posizione occupando adesso la 75ª. Best Ranking anche per Paolo Travaglia, 100°, che per la prima volta in carriera si conquista un posto fra i primi 100 al mondo, complici anche i passi indietro di Fabbiano, 102° e soprattutto Lorenzi, che perde 11 posizioni ed è ora 107°. Nessuna novità nella top 10, guidata sempre dal serbo Novak Djokovic, al comando per la 257ª settimana (quinto nella classifica All Time, dietro Jimmy Connors a quota 268), che aumenta il vantaggio rispetto al maiorchino Nadal. Completa il podio Roger Federer, fresco vincitore al torneo di Halle. A seguire, più staccato, Dominic Thiem, seguito da Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, quindi Nishikori, Anderson, Khachanov. L'azzurro Fognini chiude la top 10.