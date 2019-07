Wimbledon: Berrettini facile con Baghdatis per conquistare il terzo turno

LONDRA (Inghilterra) - Matteo Berrettini procede nella sua avventura ai Championships conquistandosi il terzo turno dopo aver battuto il cipriota Marcos Baghdatis con il punteggio di 6-1 7-6 (4) 6-3 in poco meno di due ore. L'italiano numero 20 del mondo e 17 del seeding non si ferma contro l'esperto tennista cipriota facendo valere la propria forza al servizio e nei colpi fondamentali facendo pesare tanto la sua adattabilità a questa superficie e un momento di forma straripante. Con questa vittoria relativamente semplice, Berrettini raggiunge il 3T dove affronterà il vincente tra Koepfer e Schwartzmann in una sfida che sarà in ogni caso complicata, molto più delle due vinte finora, questa con Baghdatis e quella precedente Bedene in cui ha perso anche un set. Con 16 ace e l'85% di punti vinti con la prima di servizio, Berrettini si è dimostrato molto forte al servizio concedendo solo una palla break all'avversario, realizzata dal cipriota, e meritando l'accesso al terzo turno di Wimbledon.

