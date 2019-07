Wimbledon, Nadal approda ai quarti: sfiderà Querrey. Avanza Djokovic

LONDRA (Inghilterra) – Rafa Nadal approda ai quarti di finale del Torneo di Wimbledon senza faticare troppo: negli ottavi di finale il tennista spagnolo, testa di serie numero 3 sull’erba londinese, ha battuto 6-2, 6-2, 6-2 il portoghese Joao Sousa in un’ora e 45 minuti. Nadal affronterà lo statunitense Sam Querrey che ha battuto 6-4, 6-7, 7-6, 7-6 l'altro americano Tennys Sandgren.

Djokovic sfiderà Goffin nei quarti

Approda ai quarti di finale anche l'altro spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 23 del tabellone, che ha superato 6-3, 7-5, 6-2 il francese Benoit Paire. Avanza anche Novak Djokovic che si è sbarazzato del francese Ugo Humbert, 66 del ranking Atp, con l'eloquente punteggio di 6-3 6-2 6-3. Ai quarti il campione in carica dello storico torneo britannico affronterà il belga David Goffin, numero 23 del mondo e 21 del tabellone, che ha superato in ottavi di finale lo spagnolo Fernando Verdasco per 7-6, 2-6, 6-3, 6-4.