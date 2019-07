Diretta Djokovic-Federer a Wimbledon dalle ore 15: dove vedere la finale in tv

LONDRA (Regno Unito) - La finale di Wimbledon è la più attesa di tutto il circuito tennistico. Quella tra Federer e Djokovic, poi, va a materializzare i sogni di tutti gli appassionati con il campione elvetico, idolo del Centro Court inglese, a sfidare il numero del mondo sull'erba. Non è la prima finale tra i due, ma di certo quella più appassionante che chiude un'edizione di Wimbledon 2019 scoppiettante. Si pensava che la semifinale tra Federer e Nadal potesse essere il centro del tennis, ma questa finalissima tra due campioni che sull'erba hanno vinto tantissimo può superarla per fascino e spettacolo. Sarà il 48esimo match tra i due tennisti con il serbo avanti 25 a 22, ma Federer sull'erba di Wimbledon ha una magia che pochi possono vantare.

Federer schianta Nadal davanti lo sguardo attento di Beckham, Ferguson e Jude Law

Djokovic-Federer, diretta tv e streaming

La partita tra Djokovic e Federer inizierà alle 15.10 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Segui Djokovic-Federer LIVE sul nostro sito

Wimbledon, le statistiche della sfida tra Federer e Djokovic

E' la quarta volta che Djokovic e Federer si affrontano a Wimbledon. Il serbo è avanti 2-1 sui prati inglesi e sarà la 20esima sfida in finale con il serbo ancora avanti 13-6. Tutti i numeri, dunque, sembrano far pendere la bilancia in favore del numero uno del mondo Nole Djokovic. Federer cerca la vittoria nello slam numero 21 e la nona a Wimbledon dove ha già battuto tutti i record possibili; riuscire a vincere i Championships per la nona volta a quasi 38 anni avrebbe dell'incredibile. Djokovic segue a ruota puntando alla vittoria negli Slam numero 16, quinta a Wimbledon. Nelle due finali precedenti qui a Wimbledon giocate tra i due, Nole ha già battuto Federer, ma lo svizzero appare molto più competitivo rispetto al biennio 2014-2015 in cui Nole sembrava aver avuto vita facile.