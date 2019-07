Djokovic re di Wimbledon, battuto Federer in cinque set

LONDRA (Regno Unito) - Novak Djokovic si conferma il re di Wimbledon. Il tennista serbo batte 3-2 Roger Federer in finale e conquista il suo quinto trionfo in carriera ai Championships di Londra. Il risultato finale a favore del numero uno al mondo è di 7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-4) 4-6 13-12 (7-3). La sfida tra i due giganti del tennis mondiale entrerà di diritto tra le battaglie più belle della storia del torneo: oltre 5 ore di colpi sensazionali con il serbo che è riuscito a prevalere su Federer al tie break del quinto set dopo una lotta estenuante.

Djokovic è il re di Wimbledon, quanti rimpianti per Federer

Decisivo il nuovo tie break

Il primo set procede senza particolari scossoni con il tie break, grande protagonista di questa finale di Wimbledon, a decidere la contesa. Se lo aggiudica Novak Djokovic che la spunta per 7-5 con un parziale decisivo di 4 punti di fila. Il secondo set procede, invece, a senso unico con Djokovic che concede ben 3 break all’elvetico. Il terzo set si muove sulla falsariga del primo con il tie break a deciderne le sorti ed è ancora una volta il numero uno del mondo a spuntarla, questa volta con il punteggio di 7-4. Nel quarto set si rivede il miglior Federer che ruba il servizio per due volte a Djokovic e, nonostante un controbreak del serbo all’ottavo game, riesce a chiudere sul 6-4. Il quinto e decisivo set è una vera e propria maratona, durata quasi due ore. Il nuovo tie break sul 12-12 istituito proprio da questa edizione è il giusto epilogo di una finale storica. E ancora una volta, come nel caso dei due tie break precedenti, è Djokovic a spuntarla con il punteggio di 7-3. Con il trionfo odierno "Nole" porta a 16 il bottino di Slam vinti in carriera: cinque Wimbledon, sette Australian Open, tre US Open e un Roland Garros.